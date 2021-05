Aparıcı Zaur Kamal maraqlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Həmin Zaur" proqramında uzun illər əvvəl müğənni Manaf Ağayevdən 1500 manat istədiyini, sənətçinin isə vermədiyini deyib:

"Uzun illər əvvəl çox çətin vaxtlarım idi. Manaf Ağayevdən 1500 manat məbləğində pul istədim. Dedi ki, mən Bakıda deyiləm".(baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.