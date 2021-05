Cəlilabad rayonunda qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Təzəkənd kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, kənd sakini, 1980-ci il təvəllüdlü Bayramov Cavid Nəriman oğlu keçmiş həyat yoldaşı, 1976-cı il təvəllüdlü Xanalıyeva Rəna Allahqulu qızına çoxsaylı bıçaq zərbələri vuraraq onu qətlə yetirib.

