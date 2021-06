"Koronavirusa yoluxan və rəsmi qeydiyyata düşməyən şəxslər antitel testinin nəticəsi ilə "COVID-19 pasportu" ala bilməzlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Günay Quluzadə deyib.

“COVID-19 pasportu" yalnız son 6 ayda virusa yoluxmuş və PCR testi ilə təsdiqlənmiş şəxslər, "COVID-19 sertifikatı" isə peyvənd vurduran şəxslərə verilir”, - o bildirib.

Report

