Ceyhun Bayramov minaya düşən mülki vətəndaşlardan yazdı

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Kəlbəcərdə minaya düşərək həlak olan jurnalistlərdən yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, XİN rəhbəri bu barədə öz tvitter hesabında münasibət bildirib: “Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda ikisi jurnalist olmaqla üç mülki vətəndaşın minanın partlaması nəticəsində həlak olduğunu öyrənəndə dərindən kədərləndim. Ermənistanı minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana təhvil verməyə çağırırıq. Hər gün bu tələbi rədd etməyə davam edirlər, daha çox həyat təhlükə altındadır!”,- deyə o, qeyd edib.

