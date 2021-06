Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Cozef Bayden iyulun 15-də Ağ Evdə Almaniya kansleri Angela Merkellə görüşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Görüşdə liderlər COVID-19 pandemiyası, iqlim dəyişikliyi və "Şimal Axını-2" ilə bağlı müzakirələr aparacaqlar.

