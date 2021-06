Emin Əmrullayev Vətən müharibəsində atəşə məruz qalan məktəbdə - FOTO

Təhsil naziri Emin Əmrullayev Goranboy rayonu Tapqaraqoyunlu kənd tam orta məktəbində keçirilən son zəngdə iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir özünün "Facebook" hesabında məlumat verib:

"Bu gün “Son zəng”-i Goranboy rayonu Tapqaraqoyunlu kənd tam orta məktəbində qarşılayırıq. 1993-cü ildən Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, məktəbin məzunu, şəhid Niyazi Aslanovun adını daşıyan məktəb hər iki Qarabağ müharibəsi zamanı daim atəşə məruz qalıb. Neçə-neçə uğurlu vətəndaşlar yetişdirən məktəbdən bu gün 21 şagirdimiz məzun olur, “Son zəng”i Qələbə sevinci ilə yola salırlar"- deyə nazir qeyd edib.

