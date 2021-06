Türkiyənin "Fənərbağça" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni mövsümə hazırlıqları davam etdirən "sarı-lacivərtlilər" Almaniya ikinci Bundesliqasında çıxış edən "Darmştadt"ın futbolçusu Sərdar Dursunu rənglərinə bağlayıb.



29 yaşlı hücumçu ilə 3+1 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, sözügedən forvard keçən mövsüm komandasının heyətində çıxdığı matçlarda 27 qol vurub.

