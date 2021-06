İnteqrasiya təlimli təhsil müəssisələrində təhsilin təşkili qaydalarına dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Dəyişikliyə əsasən, inteqrasiya təlimli təhsil müəssisələrində təhsilin təşkili qaydalarına edilmiş dəyişikliyə əsasən inteqrasiya təlimli təhsil müəssisələrinin xüsusi təhsil üzrə tədris proqramlarını uğurla mənimsəyən şəxslər psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyanın qərarı ilə həmin müəssisənin ümumtəhsil sinfinə və ya digər ümumi təhsil müəssisələrinə köçürülə bilərlər.

