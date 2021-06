Türkiyənin Antalya şəhərində daşın üzərinə yazılan yazı böyük hadisənin üzə çıxmasına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, polislər daşın üzərinə “12 yaşım var. Təcavüzə məruz qalıram. Lütfən yardım edin” yazısının müəllifini müəyyən edib. Onun 12 yaşlı qız olduğu və uzun müddətdir qonşuları tərəfindən istismara məruz qaldığı müəyyən edilib. Məlumata görə, qızın qonşuları ona təcavüz edib.

Şübhəlilər saxlanılıb. Onlar hələlik hadisəni təkzib edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.