Samux rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər veir ki, hadisə rayonun Nəbiağalı kəndində baş verib.

Göygöl rayonu Balçılı kənd 47 nömrəli orta məktəbdə fiziki tərbiyyə müəllimi işləyən Mamedova Arzu Nazim qızı məskunlaşdığı evdə özünü asıb.



Hadisə yerinə Samux rayon Prokurorluğu və Polis Şöbəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Hələlik 28 yaşlı qızın hansı səbəbdən özünü asması məlum deyil.

İlkin məlumata görə, pedaqoq daha öncə də özünə qəsd etmək istəyib.

