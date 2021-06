"Nar Şərab" və bir neçə restoran cərimələndi - SİYAHI

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) nəzarət tədbirləri çərçivəsində ötən gün ölkə üzrə 434 ictimai iaşə obyektində 765 monitorinq keçirib.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, monitorinqlər zamanı 13 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub.

Aşkar edilmiş nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Pozuntular aşkar edilmiş ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır:

1. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə pr., Vunqtau küç., ev 268 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əliyev Şaiq Həsənağa oğluna məxsus kafe;

2. Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəs., Tofiq Bayram küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Əliyev Emil Akif oğluna məxsus çay evi;

3. Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Malik Mustafayev küçəsi 25 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Baqouddion Pirismayıl Şahismayıl oğluna məxsus “Dostluq” kafesi;

4. Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Malik Mustafayev küçəsi 18 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Heydərov Vaqif Nəbi oğluna məxsus kafe;

5. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Neapol küçəsi 6b ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əhmədov Yunis Saiq oğluna məxsus “Badam lounge” restoranı;

6. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Neftçilər pr., Dəniz Mall, ev 108 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs “Emsa Food” MMC-yə məxsus “Dinehall“ kafesi;

7. Bakı şəhəri, Nizami rayonu, R. Rüstəmov küçəsi 27 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Kantayeva Pirdas İbrahim qızına məxsus “Antep Lahmacun” kafesi;

8. Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəs., H. Z. Tağıyev küç., ev 86 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Nəbiyev Asif Mürşüd oğluna məxsus “Qədim Qəbələ” restoranı;

9. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Namiq Quliyev küç., ev 62A ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs “City Service Company” MMC-yə məxsus “Nar Şərab” restoranı;

10. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Allahyar Nəsibov küç., ev 5, məh. 1013 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs “Svit” MMC-yə məxsus kafe;

11. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ağa Nemətulla küç., ev 44/2, m. 1 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Həsənov Ruslan Yasim oğluna məxsus “Mozarella” restoranı;

12. Abşeron rayonu, Masazır kəndində yerləşən, fiziki şəxs Ələkbərova Mərziyə Qurban qızına məxsus “Azərbaycan mətbəxi” kafesi;

13. Kürdəmir rayonunda yerləşən, fiziki şəxs Sultanov Natiq Sultan oğluna məxsus kafe.

Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində monitorinqlərin miqyası genişləndirilib. Hazırda AQTA müfəttişləri tərəfindən respublika üzrə monitorinqlər davam etdirilir və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcək.

