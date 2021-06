“Taliban” Əfqanıstan əyalətlərinin mərkəzlərinə hücuma hazırlaşır - BMT

"Taliban" hərəkatının qiyamçıları maydan başlayan hücum əməliyyatında Əfqanıstanın onlarla rayonunu nəzarət altına alıblar və ehtimal ki, bir sıra əyalətlərin paytaxtlarının tutulması üzrə əməliyyatlar hazırlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Əfqanıstan üzrə xüsusi nümayəndəsi Debora Layons deyib.

O, BMT Təhlükəsizlik Şurasında bildirib ki, maydan başlayan intensiv hücum əməliyyatı nəticəsində Əfqanıstanda 50-dən çox rayon “taliblər”in nəzarəti altına düşüb.

BMT rəsmisi bir çox hallarda bu rayonların vilayət inzibati mərkəzlərinin yaxınlığında yerləşən ərazilər olduğunu qeyd edib. "Bu, “Taliban”ın xarici qoşunların geri çəkilməsi başa çatdıqdan sonra həmin inzibati mərkəzləri ələ keçirməyə çalışmaq üçün mövqelər tutduğunu göstərir", - Debora Layons deyib.

Layons dünya ictimaiyyətini “taliblər”ə onların Əfqanıstan hakimiyyəti ilə problemlərin həllini döyüş meydanında deyil, danışıqlarda axtarmaları üçün təsir göstərməyə çağırıb.

Əfqanıstanın 34 əyaləti 400 rayona bölünür.

Daha əvvəl "Taliban" hərəkatının döyüşçüləri Əfqanıstanın şimalındakı Balx və Samanqan əyalətlərində iki rayon üzərində nəzarəti ələ keçiriblər.

Əfqanıstanda sülhün qurulması üzrə səylərə baxmayaraq, ölkədə zorakılıq halları səngimir. Ölkə hakimiyyəti hesab edir ki, zorakılıq və qeyri-sabit vəziyyət xarici kontingentin çıxarılması prosesinin başlanmasından sonra güclənib.

BMT-nin bundan əvvəlki məlumatına görə, "Taliban" Əfqanıstan ərazisinin təxminən 50-70 %-ə nəzarət edir.

