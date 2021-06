Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Zamirə Ədilova işdən çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özünün 2facebook" hesabında məlumat paylaşıb. Z.Ədilova bildirib ki, işdən öz ərizəsi ilə ayırılıb.

Xatırladaq ki, Z.Ədilova 2019-cu il bu vəzifəyə təyin olunmuşdu.

