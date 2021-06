Rusiyanın Çelyabinsk şəhərində yaşayış binasına ildırım düşüb.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində binada şiddətli yanğın başlayıb. Güclü külək yanğının söndürülməsinə maneə törətdiyinə görə, bina tamamilə yanıb.

