Bakıda növbəti dəfə yaşayış binalarının birində yanğın başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Xətai rayonu, Məhəmməd Hadi küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binası yanır. (unikal.org)

