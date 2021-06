Azərbaycanda Qurban bayramının tarixi məlum oldu - RƏSMİ

“Bu il Azərbaycanda Qurban Bayramı namazı iyulun 21-də qılınacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bu sözləri açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) səlahiyyətli nümayəndəsi, “Məşhədi Dadaş” məscidinin imam-camaatı Hacı Şahin Həsənli bildirib.

QMİ rəsmisi əlavə edib ki, bayram günü qılınacaq namazın formatı ilə bağlı indidən dəqiq söz demək mümkün deyil: "Bayram namazında daha çox insanın iştirakı epidemioloji vəziyyətdən asılı olacaq. Bu barədə hələlik rəsmi qərar verilməyib.

Hazırda məscidlərdə müəyyən şərtlərlə camaat namazları qılınır və məscidlər təşkil olunur. Bayram namazına qədər vaksinasiya olunan insanların sayı artarsa, yoluxma dinamikası aşağı olarsa, bayram namazında daha çox insanın iştirakı mümkün ola bilər".

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu il Azərbaycanda Qurban bayramı iyulun 20-21-nə təsadüf edəcək.

