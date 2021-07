Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinə (ADNSU) yeni prorektor təyin olunub.

Metbuat.az-a unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Təhsil naziri Emin Əmrullayev əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Sənani Hüseynov ADNSU-nun inzibati təsərrüfat işləri üzrə prorektoru vəzifəsinə təyinat alıb.

