Prezident İlham Əliyev Əmək Məcəlləsində və Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunları təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən, Azərbaycanda Vətən Müharibəsi qəhrəmanları gəlir vergisindən azad edilib.

Bunun üçüb gəlir vergisindən azad edilmiş şəxslərin siyahısına Vətən Müharibəsi qəhrəmanları da əlavə olunub.

