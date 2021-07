Göygöl rayon sakini rayon ərazisində minaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Bənövşəli kəndində baş verib.

Kənd sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Ocaqquliyev Ramal Kamal oğlu kəndin otlaq sahəsində heyvan otararkən minaya düşərək həlak olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

