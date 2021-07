ABŞ-ın nəhəng şirkəti türk şirkətini alır

ABŞ Türkiyənin nəhəng şirkətlərindən olan Alfanı alacaq.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, dünyanın ən böyük kimya şirkətlərindən biri olan ABŞ-dan Vinmar Group, Türkiyənin kimyəvi şirkəti Veserin ardınca Alfa Kimya və törəməsi Bursa Alfa Kimya-nı satın almağa hazırlaşır.

Alfa Kimya 1983-cü ildə qurulub. 350-dən çox növ məhsul istehsal edən Alfa, yuyucu və inşaat sənayesi üçün tekstil məhsulları ilə yanaşı kimyəvi maddələr, boyalar, fermentlər, optiklər və silikonlar da idxal edir. Alfa ayrıca Danimarka Novozymes, Fransız Protex-International, Eyni zamanda Hindistan Hindistan Kolchem və Çinli Zheijang Runtu şirkətlərinin Türkiyə distribyutorudur. Alfa Kimya, İstanbuldan başqa Bursa, Tekirdağ və Dənizlidə istehsal anbarlarına və satış mərkəzlərinə sahibdir.

