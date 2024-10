Tələbələr üçün “Emosional zəka” və “Karyeraya doğru yol” adlı təlimlər keçirilib

Geniş xidmət şəbəkəsi və müştərilərinə təqdim etdiyi müasir həllərlə ölkənin maliyyə sektorunda əhəmiyyətli rol oynayan Kapital Bank, həmçinin gənc kadrların inkişafına və cəmiyyətin rifahına yönəlik müxtəlif layihələr həyata keçirir. Xüsusən təhsilə dəstək istiqamətində bir çox layihələrlə gündəmə gələn bank, tələbələrin peşəkar kadr kimi inkişaf etdirilməsi mövzusunda ölkənin bir çox ali məktəbi ilə əməkdaşlıq edir.

Bunun üçün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, eləcə də Bakı Mühəndislik Universitetində müasir texnoloji standartlara cavab verən “Kapital Bank” otaqları fəaliyyət göstərir. Bu otaqlarda tələbələr müasir dövrün tələblərinə uyğun təhsil almaqla yanaşı vaxtaşırı bankın peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən təlimlərə cəlb olunurlar. Bu istiqmaətdə növbəti təlim Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) baş tutub.

Belə ki, ötən gün Karyera Mərkəzi və Kapital Bankın birgə təşkilatçılığı ilə tələbələr üçün “Emosional zəka” və “Karyeraya doğru yol” adlı interaktiv təlim və vörkşop keçirilib. Tələbələrlə öz təcrübələrini Kapital Bank-ın İstedadların cəlbi və seçimi şöbəsinin müdiri Nərgiz Əzimova və İşçi bağlılığı və motivasiya şöbəsinin Baş mütəxəssisi Nərmin Əhmədzadə bölüşüb.

Təlimlər düzgün karyera planlamasının aparılması, işə qəbul prossesinin ardıcılıqları, müsahibə zamanı diqqət olunmalı məqmalar, emosiyaların idarə edilməsi, onların düzgün yönləndirilməsi və istifadəsi kimi mövzularda verilib. Eyni zamanda təlimçilər tərəfindən interaktiv vörkşop və komanda oyunları keçirilib.

“Auditoriyada məzun var” layihəsi çərçivəsində isə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin məzunu olmuş Nərgiz Əzimova öz karyera yolunu tələbələrlə bölüşüb, onların suallarını cavablandırıb.

Sonda layihədə aktiv iştirak edən tələbələrə hədiyyə və sertifikatlar təqdim olunub.

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi, 119 filialı və 53 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir.

