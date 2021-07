Şuşa və Naxçıvana açılan atəş: Müharibə ehtimalı artır - VİDEO

Son günlər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini, o cümlədən Qarabağdakı qanunsuz silahlı birləşmələr Şuşa, Kəlbəcər istiqamətində atəşkəsi pozmaqdadırlar.

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, iki ölkənin dövlət sərhədi boyunca gərginliyin yaradılmasına görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür.

Bununla yanaşı cəmiyyətdə də yenidən müharibənin və ya antiterror əməliyyatlarının başlanma ehtimalı artır.

Bəs yenidən müharibə başlaya bilərmi?

Metbuat.az bu və digər sualları əhatə edən açıqlamanı təqdim edir:

