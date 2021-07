Hacıqabulda intihar hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən rayonun Bürvənd kənd sakini, 1972-ci il təvəllüdlü Abbasova Şölə Abbas qızı özünü yaşadığı həyətin çardağından asaraq intihar edib. Onun asılmış vəziyyətdə meyiti yaxınları tərəfindən aşkar edilib.

Qeyd edilir ki, qadın ağır patalogiyalı dəri xəstəliyindən əziyyət çəkib.

Faktla bağlı Hacıqabul rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

