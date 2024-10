Bu gün paytaxtın Yasamal rayonunda kran aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər Baku TV-nin "Telegram" kanalında paylaşılıb.

Hadisə nəticəsində evlərə, mağazalara və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

