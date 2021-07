Bakıda yol qəzası baş baş verib.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Heydər Əliyev prospektində olub. Qəza nəticəsində 90-RU-527 dövlət qeydiyyat nişanlı “Hyundai Aksent” markalı avtomobil bir neçə dəfə aşıb. Qəza nəticəsində xəsarət lanların olduğu bildirilir.

