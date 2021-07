Hazırda paytaxt restoranlarının birində Əməkdar artist Vəfa Zeynalovanın qızı Səbinənin toyudur.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, məclisdə şou-biznesin bir çox tanınmışları iştirak edir.

Qeyd edək ki, cütlük 4 il öncə Almaniyada tanış olub.

