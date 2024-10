"Avroviziya" təmsilçilərimizdən olan Safurə Əliyeva bahalı avtomobilini nümayiş etdirib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı ağ rəngli "Range Rover" maşını ilə çəkdirdiyi şəkilləri instaqram hesabında yayımlayıb.

Qeyd edək ki, Safurə Əliyeva mərhum energetika naziri Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyevlə ailəlidir. Fərhad və Safurə İstanbulda yaşayır. Cütlüyün İsgəndər və Natiq adlı oğlu, Aişə adlı qız övladı var.

