Bu gün saat 11:30 radələrində Biləcəri dairəsi istiqamətində ağır yol qəza hadisəsi baş verib.

Metbuat.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, Avtovağzal yaxınlığındakı Biləcəri dairəsinə doğru hərəkət edən yük maşını ağır yol qəza hadisəsini törədib.

Qəza zamanı digər avtomobillərə də ziyan dəyib.

Hadisə zamanı ölən və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.