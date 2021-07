Avqustun 11-də orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) avqustun 11-də keçiriləcək imtahanlarda iştirak edən abituriyentlərə (şagirdlər) müraciət edib.

DİM-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, iştirakçılar “İmtahana buraxılış vərəqəsi”ni çap edə bilərlər.

Avqustun 11-də ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə aşağıdakı imtahanların keçirilməsi nəzərdə tutulub:

1. Əvvəlki illərin məzunları üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtahanı;

2. Müsabiqədə buraxılış imtahanında verdiyi xarici dildən fərqli dil üzrə iştirak etmək istəyənlər üçün əlavə xarici dil imtahanı;

3. Qəbul imtahanını buraxılış imtahanında verdiyi dildən fərqli dil üzrə vermək istəyənlər üçün əlavə imtahan;

Yuxarıdakı 3 kateqoriyaya aid olan abituriyentlər buraxılış vərəqəsini verilən linkdən ( https://eservices.dim.gov.az/brxv ) çap etməlidirlər.

4. İyun ayında keçirilən buraxılış imtahanlarında üzrlü səbəbdən iştirak edə bilməyən şagirdlər üçün buraxılış imtahanı;

5. Eksternat qaydasında imtahan verənlər üçün buraxılış imtahanı.

4-cü və 5-ci kateqoriyaya aid olan şagirdlər isə imtahana buraxılış vərəqəsini bu linkdən ( https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/?frm=egov ) çap etməlidirlər.

“İmtahana buraxılış vərəqəsi”ndə imtahanın keçiriləcəyi tarix, şəhər (rayon), bina, zal, başlanma vaxtı və abituriyentin (şagirdin) imtahan binasına gəlmə vaxtı və s. məlumatlar qeyd olunub.

