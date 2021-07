Əfqanıstanın Nuristan əyalətində baş vermiş daşqın 58 nəfərin həyatına son qoyub, 140 nəfər itkin düşmüş hesab olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli "Ariana News” telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, leysan yağışlarının səbəb olduğu daşqınlar Kamdiş rayonunun Meherdiş kəndini su altında qoyub. Daha əvvəl rəsmən 40 nəfərin öldüyü bildirilsə də, bəzi yerli hakimiyyət nümayəndələri ölü sayının 150 nəfər olduğunu qeyd edib.

Təbii fəlakət bölgədə 150 evin dağılmasına səbəb olub.

