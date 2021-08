Hazırda Z.Bünyadov prospektində Koroğlu metrosu istiqamətində və əks istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mais Ağayev məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, sıxlıq Bakı Olimpiya Stadionu yaxınlığında “SOCAR” yanacaqdoldurma məntəqəsinə çatmamış ağır yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi səbəbindən yaranıb.

