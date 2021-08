PSJ Messinin gəlişinə hazırlaşır: Eyfel qülləsini icarəyə götürdü

Fransanın "Pari Sen-Jermen" (PSJ) futbol klubu "Barselona"dan ayrılan Lionel Messinin təqdimat mərasimi üçün Eyfel qülləsini icarəyə götürüb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, məlumatda avqustun 10-da PSJ Eyfel qülləsində Lionel Messini təqdim ediləcəyi qeyd edilir.

Xatırladaq ki, 34 yaşlı futbolçu 2003-cü ildən "Barselona"da çıxış edib. Messi bu günədək 10 dəfə İspaniya çempionu olub, 8 dəfə isə Super Kuboku, 7 dəfə ölkə kubokunu qazanıb. Dörd dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olan təcrübəli hücumçu 3 dəfə UEFA Super Kubokunda və klublararası dünya çempionatında qələbə sevinci yaşayıb.

Messi ötən mövsüm İspaniya La Liqasında 35 matçda 30 qol vurub.

Gülər Seymurqızı

