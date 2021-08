Fransa PSJ-si rəsmi olaraq Messini heyətinə qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.



"Barselona"dan ayrılan 34 yaşlı hücumçu "Paris Sen-Jermen" ilə 2 illik müqavilə bağlayacaq.

