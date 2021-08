Azərbaycanda məktəbli vəfat edib.

Metbuat-ın məlumatına görə, Bakıda 20 nömrəli məktəb-liseyin şagirdi Nurlan Bağışovu maşın vuraraq öldürüb.

N. Bağışov liseyin 8B sinif şagirdi olub.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl İsmayıllı şəhər sakini, XI sinif şagirdi Xəyal Bağıyev yüksək hərarətdən dünyasını dəyişib.

