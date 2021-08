Türkiyənin tanınmış modeli Şeyma Subaşı rəqs edən anasının görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə Subaşının anası rəqs edərkən atası "Anasına bax, qızını al, yandıq" - deməsi qeydə alınıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.