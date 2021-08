Müğənni Roza Zərgərli oğlu Corc Qafarov və nişanlısının fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi gəlini ilə oğlunun şəklini sosial media hesabında “Canlarım” yazaraq izləyiciləri ilə bölüşüb. Roza gəlininin üzünü gizlədib.

Qeyd edək ki, C.Qafarov bir neçə gün əvəvəl ikinci dəfə nişanlanıb.

