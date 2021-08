Bu tarixdən əyani dərslər başlayacaq - RƏSMİ

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Operativ Qərargahın brifinqi keçirilib.

Metbuat.az bildirir ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində çıxışı zamanı Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov dərslərin sentyabrın 15-də bərpa oluncağını deyib:

“Sentyabrın 15-də dərslərin bərpa olunması nəzərdə tutulur. Valideynlərin vaksinasiya olunması ilə bağlı hər hansı bir tələb yoxdur. Təhsil işçilərinin 80 faizinin peyvənd olunması ilə bağlı isə tələb var”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.