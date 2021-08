Xalq artistindən Operativ Qərargaha ETİRAZ: Bunun nəticəsi çox pis olacaq

Ötən həftə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində teatr, kinoteatr və konsert zallarının fəaliyyətinin bərpa olunmayacağı açıqlanıb. Bu qərara etiraz edən teatr nümayəndələri COVİD pasportu ilə bir çox müəssisələrə giriş bərpa olunduğu halda, teatrlara belə imkan yaradılmamasını qınayıblar.

Əməkdar artist Sənubər İsgəndərlinin sosial şəbəkədə yazdığı "Əgər COVID-19 pasportu ilə hər yerə getmək mümkündürsə, niyə teatrlara, kinoteatrlara həmin pasportla getmək olmaz?" fikri izləyicilərdən tam dəstək alıb.

Restoran və barlar işləyə bilirsə, teatrlar niyə açılmamalıdır?

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə modern.az-a danışan Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı da Operativ Qərargaha etirazını ifadə edib. Xalq artistinin fikrincə, koronavirus can almaqda davam etsə belə, biz bütün həyatımızı xəstəliyə təslim etməməliyik:

"Bir şeyi unuduruq ki, bəzi sahələr var, onların qadağası gələcəkdə ciddi problemlər yarada bilər. Bu gün kinoteatrlar, teatrlar işləmir, Azərbaycanda uşaqlar Kukla teatrına getmirlər, orta məktəb şagirdləri Gənc Tamaşaçılar teatrına gedə bilmirlər. Biz teatr nümayəndələri, aktyorlar böyük bir nəslin mədəni tərbiyəsində yanında olmaqdan uzaqlaşdırılmışıq. Bunun nəticələri gələcəkdə heç də yaxşı olmayacaq. İstənilən vəziyyətdən çıxış yolu var. Bu gün restoranlar, barlar, kafelər tam şəkildə işləyə bilirsə, insanlar rahat gedib-gələ bilirlərsə, nədən teatrlarda müvafiq şəraiti yaratmayaq. Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bunda teatrların rəhbərləri maraqlı olmalıdır. Onlar maraqlı olsalar bir yolunu taparlar.

Məsələn, Akademik Milli Dram Teatrının tamaşaçı zalında 500 nəfərlik yer var. 100 nəfəri qəbul edə bilərlər, ara məsafəsi saxlamaqla, maskalardan istifadə etməklə, gigiyena qaydalarını gözləməklə tamaşalar təşkil edilə bilər. Teatrlara qadağa Azərbaycanda teatr mədəniyyətinin tədrici ölümünə aparıb çıxarır. Bunu düşünmək lazımdır. Bilmirəm, Operativ Qərargah üzvləri arasında bu sahəni bilən adamlar var, yoxsa yoxdur, amma insanlar təkcə fiziki xəstəliklərə tutulmurlar, mənəvi xəstəliklərə də yoluxurlar. Boşluq olanda nəticə etibarı ilə humanitar fəlakətə gətirib çıxara bilir".

Nurəddin Mehdixanlı teatr və kinoteatrların dirçəlməsi üçün Mədəniyyət Nazirliyinin üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü bildirib:

"Nazirlik teatr rəhbərlərini toplayıb, çıxış yolu tapmalıdır. Mənim təklifim budur ki, az aktyor heyəti, az tamaşaçı, vaksin pasportu tələbilə tamaşaları təşkil edək. Azərbaycan teatrları reanimasiyadadır. Əgər biz teatrımızı bu vəziyyətdən çıxara bilməsək, geri dönməz vəziyyətlərə aparacaq. Mən tərəfdarıyam ki, teatr rəhbərləri də Mədəniyyət Nazirliyi qarşısında çıxış etsinlər. Azərbaycanda vaksin vurduran, vaksin pasportu alan kifayət qədər insan var. Onlar bu şəkildə teatrlara gələ bilərlər".

Xalq artisti əhalinin həssas təbəqələri, şəhid ailələri və övladları, şagird və tələbələr üçün tamaşaların təşkilini təklif edib:

"Orta məktəblər fəaliyyətdə deyil. Şagirdlər, gənclər təhsili belə onlayn şəkildə davam etdirirlər. Onları heç olmasa canlı sənətlə tanış etmək olar. Orta və ali məktəblərlə teatr rəhbərləri əlaqə saxlayıb, işlər qura bilərlər. Bu gün Azərbaycan dövləti teatrlarda çalışanların maaşını verir. Biz işləmirik, amma maaş alırıq. Hər bir teatr ən azından məktəb uşaqları üçün pulsuz tamaşalar təşkil edə bilər. Əsas odur proses başlasın. Sentyabrda başlamaq üçün müəyyən hazırlıqlar görülməlidir. Əlimizi, qolumuzu yanımıza salıb, "qadağandır" deyə oturub, gözləyə bilmərik. Azərbaycan teatrının 150 illik yaşı var. Bu sənəti yaşatmaq bizim və hər kəsin borcudur. Bizim indi qazanmaq vaxtımızdır, itirmək deyil. Niyə hər bir teatr şəhid ailələrini, şəhid övladlarını tamaşaya dəvət edə bilmir? Hər bir şəhidin xatirə gecəsini keçirib, ailəsini çağırmaq, müxtəlif monoloqlar, təqdimatlar keçirmək olar. Könül istərsə, hər şey mümkündür. Teatr rəhbərləri rahatdır, heç kim gəlmir, boş oturublar, sual verən yoxdur, cavab vermək məcburiyyətində deyillər... - belə olmaz".

Aktyorların bir araya gələrək, Opetativ Qərargaha rəsmi şəkildə müraciət edib-etməyəcəyinə gəlincə, Nurəddin Mehdixanlı buna ehtiyac olmadığını söyləyib:

"Azərbaycanda bu sahə ilə bağlı kifayət qədər dövlət strukturları var. Dövlətin büdcəsindən maaş alırlar, yaşayıb, dolanırlar. Aktyorların müraciət, məktub ünvanlanmasına ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq hər kəs öz yerindən öz işini görməlidir. Sözdə deyil, əməlində hərəkəti ilə bu dövlətin, bu ölkənin yanında olduğunu göstərməlidir. Teatr rəhbərləri bu sahəyə diqqət edib, sentyabr ayından öz fəaliyyətlərində dönüş yaratsınlar. İstəsələr edə bilərlər".

