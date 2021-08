"Hazırkı tarixə qədər səhiyyə qurumlarına COVID-19-a qarşı peyvənddən sonra əks-göstərişi ilə bağlı müraciət olunmayıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Pərviz Abubəkirov bildirib.

"COVID-19-a qarşı peyvənddən sonra ciddi əks-göstərişli müraciət olmadığından bu istiqamətdə kompensasiyanın verilmə halı qeydə alınmayıb",- o qeyd edib.

