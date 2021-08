Azərbaycanda müəllim koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az “oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, İmişli rayon Gövhərli kənd tam orta məktəbin müəllimi Yeganə Mirsalahova COVID-19-dan dünyasını dəyişib.



O, məktəbdə riyaziyyat fənnini tədris edirmiş.

Qeyd edək ki, son günlər müəllimlərin koronavirusdan vəfat etməsi ilə bağlı xəbərlər dərc edilir.

