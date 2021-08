İraq Türkiyədən pilotsuz uçuş aparatları və hərbi helikopterlər almaq niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İraqın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bununla bağlı Türkiyəyə rəsmi təklif göndərilib. Bağdad pilotsuz uçuş aparatları, 12 helikopter və digər hərbi texnikalar istəyir.

Türkiyə təklifə müsbət cavab verib.

