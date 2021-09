Müğənni Ayan Babakişiyeva ilə həmkarı Nadir Qafarzadənin səmimi görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ayan sosial media səhifəsində Nadirin də olduğu videonu paylaşaraq “Dünyanın sonudu” şərhini yazıb.

Görüntülərdə müğənnilərin çox səmimi olması diqqət çəkib.

Sözügedən videonu təqdim edirik.

