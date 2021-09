Ali məktəblərdə dərslər distant olacaq? - AÇIQLAMA

Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Cəsarət Valehov tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar yayılan məlumatlarla bağlı media nümayəndələrinə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cəsarət Valehov hazırda universitetlərdə dərslərin hansı qaydada keçirilməsinin müzakirə olunduğunu deyib:

“Yeni tədris ilinin başlanması ilə bağlı vəziyyət təhlil olunur, bu sahədə aparıcı beynəlxalq qurumların tövsiyələri araşdırılır və buna uyğun olaraq fəaliyyət istiqamətləri müəyyən ediləcək. Tədrisin bütün pillələr üzrə hansı tarixdə və formada təşkil ilə bağlı qəbul ediləcək qərarlara dair çox yaxın günlərdə ətraflı məlumat veriləcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.