Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva gözəl rəqsi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasənin Manaf Ağayevin nəvəsinin tədbirindəki rəqs etdiyi görüntüləri sosial mediada yayılıb. Fatimənin şou biznes nümayəndəri ilə rəqsi maraqla qarşılanıb. Sosial media istifadəçiləri müğənninin rəqsini bəyənib, ona tərif yağdırıblar.

Sözügedən videonu təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.