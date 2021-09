Azərbaycanda daha bir müəllim koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) 52 yaşlı müəllimi Rəna Əhədova koronavirusun qurbanı olub.



O, 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası) bitirib.

