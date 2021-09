Hindistanda quraqlığın hökm sürdüyü Madhya-Pradeş əyalətində “yağış yağdırmaq” üçün qəribə ayin icra edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ayin zamanı azyaşlı qız uşaqları çılpaq gəzdirilib. Onların çiyinlərinə isə qurbağa bağlanıb. Məlumata görə, əlində dəyənək olan 6 qıza bu formada ayin icra etdirilib. Görüntülər yayılandan sonra məsələyə polis qarışıb. Qızları ayinə məcbur edən aralarında qadınların da olduğu şübhəlilər axtarılır.

