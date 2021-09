Meyxanaçı-müğənni Samirə Yusifqızının övladı Fəridə Məmmədova müğənniliyə başlayıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçının qızı şou-biznesə ilk addım atmaq üçün yeni mahnılar ifa edib.

Onun sözlərinə görə, tanınmaq üçün bir neçə layihə təqdim edəcək.

