"Sabah" serbiyalı futbolçu ilə müqavilə imzalayıb - FOTO

“Sabah” heyətinə yeni futbolçu qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, serbiyalı hücumçu Petar Şkuletiç 2 il müddətində "Sabah"da oyanayacaq. Yeni transfer 7 nömrəli formada çıxış edəcək.

Şkuletiç karyerası ərzində Serbiyanın “Teleoptik” (2008/2009), “Voyvodina” (2011-2014), “Radniçki Niş” (2013), “Partizan” (2014/15), Avstriyanın LASK (2009-2011), Monteneqronun “Zeta” (2011), Rusiyanın “Lokomotiv” (Moskva, 2015-2017), Türkiyənin “Gənclərbirliyi” (2017/18), “Sivasspor” (2020) və Fransanın “Monpelye” (2018-2021) klublarında çıxış edib.

Petar Serbiya millisində 6 oyun keçirib, 1 qol vurub.

