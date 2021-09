"Oktyabr ayının əvvəli üçün təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi planlaşdırılır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirliyinin Elm, ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin müdiri Nicat Məmmədli "Media və təhsil dialoqu" mövzusunda keçirilən təlimdə çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, bu il 40 minə qədər tələbə - həm bakalavr, həm də magistrlara təhsil kreditləri veriləcək.

