Türkiyənin Konya şəhərindəki aviabazada keçirilən Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin “TurAz Şahini - 2021” təlimi uğurla başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi özünün tvitter hesabında məlumat yayıb.

"Təlimləri uğurla icra edən bütün hərbçiləri təbrik edirik", - paylaşımda vurğulanıb.

